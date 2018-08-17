МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.36 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,38% — до 6,3 доллара, "Лукойла" — росла на 0,52%, до 65,82 доллара, "Новатэка" — опускалась на 0,16%, до 154,65 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,16% — до 4,2 доллара, "Газпром нефти" — на 1,06%, до 26,22 доллара.

Цена бумаг ВТБ увеличивалась на 0,07% — до 1,34 доллара, Сбербанка — сохранялась на уровне предыдущего закрытия в 11,72 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 1,23%, до 18,49 доллара.

Расписки "Норникеля" дорожали на 0,37% — до 16,3 доллара, "Северстали" — дешевели на 0,59%, до 15,19 доллара, НЛМК — росли в цене на 0,11%, до 22,96 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" поднималась на 0,99% — до 15,25 доллара, "Ленты" — снижалась на 0,79%, до 4,38 доллара. Бумаги АФК "Система" дорожали на 0,67% — до 2,54 доллара.