МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Курс рубля после невнятной динамики в начале торгов перешел днем в пятницу к снижению к доллару и евро на волне коррекции вниз валют развивающихся рынков, считают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 12.46 мск рос на 61 копейку, до 67,45 рубля, курс евро — на 88 копеек, до 76,86 рубля, следует из данных Московской биржи.

В начале торгов курс рубля колебался к доллару, меняя направление движения и торгуясь около уровня предыдущего закрытия, и слабо снижался к евро на фоне роста европейской валюты на международном валютном рынке форекс.

Курс евро торгуется у отметки 1,1391 доллара против 1,1376 — уровня предыдущего закрытия торгов.

Курс доллара растет к турецкой лире более чем на 5%, к индийской рупии – на 0,18%, следует из данных торгов.

ТРЕНД НА ПОНИЖЕНИЕ

"Несмотря на достаточно спокойное открытие в пятницу, к середине дня рубль все-таки не смог удержать доллар ниже 67 рублей, так как американская валюта перешла к уверенному наступлению на основных площадках развивающихся рынков. Падение на развивающихся рынках вновь возглавляла турецкая лира, терявшая в начале второй половины дня почти 4,5%. Отметим, что турецкая валюта корректируется после трех дней укрепления с исторических минимумов и к середине дня доллару удалось вернуться на важный психологический рубеж выше 6,00, что может усилить дальнейшие покупки американской валюты", — комментирует ситуацию Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

"В рамках коррекции, связанной с активизировавшимся давлением на турецкую лиру в течение недели, не думаю, что может сформироваться сильный тренд на укрепление курса рубля или любой другой валюты на развивающихся рынках в связи с тем, что все еще очень большой навес неопределенности со стороны санкционных тем, со стороны турецкой лиры", — сказал Евгений Кошелев из Росбанка.

"Есть еще и несколько поводов для беспокойства со стороны Европы (переговоры по Brexit, бюджетный процесс в Италии). Все это указывает, что в рамках общего тренда – укрепления доллара – может формироваться какое-то локальное укрепление любой валюты и рубль, попадая в это течение, становится подвержен коррекционной динамике даже без поводов. Формально могло измениться, например, снизиться предложение валют со стороны экспортеров, и это усилило давление", — отметил эксперт.

Тем не менее, к корзине основных валют на развитых рынках доллар оставался в минусе, главным образом, из-за восстановления позиций евро, обращает внимание Кравченко. К полудню пара евро/доллар пребывала в плюсе на 0,18%, также европейская валюта демонстрировала небольшое укрепление в паре с защитными иеной и франком, что свидетельствует о некотором снижении обеспокоенности инвесторов относительно последствий турецкого кризиса для еврозоны, отмечает аналитик.

"Однако до тех пор, пока курс евро остается вблизи годовых минимумов, инвесторы не упустят возможности при удобном случае протестировать отметку в 1,13. В середине дня данные по инфляции в еврозоне за июль совпали с прогнозами, однако основной интерес будет представлять уже статистика за август, с начала которого европейская валюта потеряла порядка 2,5%, тогда как в целом с начала года потери составили чуть более 5%", — говорит эксперт.

ПРОГНОЗЫ

Он считает, что в рамках этого тренда рубль будет торговаться в диапазоне 66,5-67,5 рубля к доллару.

Впрочем, аналитики "Сбербанка КИБ" полагают, что в целом в пятницу сессия может быть спокойной в преддверии выходных, и они ожидает, что рубль останется в узком диапазоне. "Учитывая недавнюю волатильность и то, что ситуация на выходных может измениться, мы полагаем, что ЦБ сегодня воздержится от покупок валюты", — считают они.