МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницу преимущественно ростом, инвесторы позитивно восприняли новости о переговорах КНР и США, поддержала торги динамика американских индексов, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,34%, до 2668,97 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite – на 1,69%, до 1442,38 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,42%, до 27213,41 пункта, корейский KOSPI — на 0,28%, до 2247,05 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,35%, до 22270,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,17%, до 6339,2 пункта.

Новости из Китая спровоцировали позитив на рынках, в том числе АТР. Так, в четверг Китай сообщил, что замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь отправится в США во второй половине августа для проведения консультаций по торговым вопросам. Ван Шоувэнь проведет переговоры с заместителем министра финансов США.

Китай и США с февраля по июнь этого года провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере. Однако после последней встречи в Пекине в июне контакты между двумя странами прекратились в силу того, что они не смогли достигнуть какой-либо договоренности по торговым противоречиям, при этом китайская сторона назвала взаимоуступки и отказ от ведения торговой войны предварительными условиями достижения соглашений по торговле.

Поддержал торги в АТР и рост индексов США. По итогам четверга американские рынки закрылись в плюсе, инвесторы отреагировали на корпоративные новости компаний. Так, Cisco сообщила об увеличении чистой прибыли по итогам 2016-17 финансового года — на 4,9%, до 12,7 миллиарда долларов. Ритейлер Walmart сообщил о росте сопоставимых продаж в США за второй квартал самыми быстрыми темпами за десятилетие. Акции обеих компаний закрылись в плюсе — на 3% и 9% соответственно.