МОСКВА, 17 авг /ПРАЙМ/. Акционеры ПАО "Московская городская телефонная сеть" (МГТС, входит в группу МТС) на внеочередном собрании в пятницу переизбрали совет директоров, сменив в нем двух человек, говорится в сообщении МГТС.

Совет директоров покинули президент МТС Алексей Корня и советник президента МТС (экс-глава МГТС) Андрей Ершов. Новичками в совета стали гендиректор МГТС Павел Кузнецов и вице-президент по управлению персоналом МТС Мария Голяндрина.

В остальном состав совета остался прежним. В него входят следующие топ-менеджеры МГТС: вице-президент по продажам и обслуживанию Кирилл Дмитриев, вице-президент по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям Андрей Каменский, вице-президент по маркетингу Вячеслав Николаев, директор департамента по работе с бизнес-рынком Сергей Плотников, вице-президент по технике и ИТ Андрей Ушацкий, директор Центра инноваций Владимир Хренков и вице-президент по закупкам и административным вопросам Валерий Шоржин.

МГТС — крупнейший оператор фиксированной связи в Москве. Основным акционером является МТС, которой принадлежит 94,7% уставного капитала МГТС (99,2% обыкновенных акций). По данным аналитиков "ТМТ-консалтинг", доля МГТС на рынке проводного ШПД Москвы превысила 33% по итогам 2017 года.

В июне сменилось руководство МГТС, гендиректором был назначен Павел Кузнецов, ранее работавший президентом АО "Ситроникс" (системный интегратор, входящий в АФК "Система", как и МТС). До этого, в мае, сменилось и руководство МТС – президентом компании был назначен вице-президент МТС по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям Алексей Корня.