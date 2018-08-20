МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.46 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,49% — до 6,32 доллара, "Лукойла" — на 0,51%, до 65,33 доллара, "Новатэка" — на 1,61%, до 154,85 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,42% — до 4,19 доллара, "Газпром нефти" — на 1,9%, до 25,48 доллара.

Цена бумаг ВТБ увеличивалась на 1,39% — до 1,35 доллара, Сбербанка — на 1,15%, до 11,61 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,84%, до 18,05 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в стоимости на 1,49% — до 16,3 доллара, "Северстали" — на 0,99%, до 15,31 доллара, НЛМК — на 1,09%, до 23,18 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" поднималась на 1,63% — до 15,08 доллара, "Ленты" — на 0,3%, до 4,19 доллара. Бумаги АФК "Система" дорожали на 1,37% — до 2,52 доллара.