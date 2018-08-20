МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Рубль в понедельник умеренно снижается к доллару, но растет к евро, следуя за динамикой мировых валют на рынке форекс, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.52 мск понедельника рос на 13 копеек — до 67,16 рубля, курс евро снижался на 10 копеек — до 76,61 рубля, следует из данных Московской биржи. В начале торгов рубль снижался и к доллару, и к евро, теряя порядка 22 и 4 копеек соответственно.

Евро на международном валютном рынке форекс снижается к доллару на 0,28% — до 1,1407 доллара.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,15% — до 71,94 доллара за баррель.

РУБЛЬ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ

На открытии валютного рынка в понедельник доллар предпринимал попытки вернуться на уровень 67,3 рубля, однако, не получив поддержки с площадок развивающихся рынков, скорректировался в район 67 рублей и пытается удержать за собой данный рубеж, говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Турецкая лира в понедельник снижается к доллару, однако потери уже не выглядят такими существенными, как на прошлой неделе. Кравченко отмечает снижение напряженности и на других площадках развивающихся рынков: основные валюты к середине дня либо укрепляются, как южноафриканский рэнд, либо несут минимальные потери к доллару, как бразильский? реал и мексиканский песо. Тем не менее, американская валюта продолжает чувствовать себя весьма уверенно к корзине основных валют.

Японская иена демонстрирует положительную динамику, несмотря на общее укрепление доллара, что свидетельствует о сохранении геополитической напряженности. Евро вновь уступает позиции во всех парах, отражая сохраняющуюся тревогу инвесторов по поводу турецкого кризиса, добавил аналитик.

Рубль в понедельник замедлил падение к доллару и растет к евро на фоне наметившегося роста цен на нефть, а также некоторой стабилизации ситуации в наиболее проблемных точках мировой экономики, продолжает аналитик Forex Club Иван Марчена.

Позитивным сигналом для российской валюты выступает и ожидаемое сохранение суверенного рейтинга РФ агентством Fitch с позитивным прогнозом, пишут аналитики Нордеа банка. Агентство также отметило устойчивость российской экономики к санкциям со стороны США и низкую вероятность принятия дополнительных мер в жестком сценарии, который предполагает запрет на покупку нового госдолга РФ и замораживание активов крупнейших банков с госучастием.

ПРОГНОЗЫ

В ближайшее время ключевыми факторами для российской валюты останутся ситуация на развивающихся рынках, находящихся под влиянием турецкого кризиса, а также продолжение истории с новыми антироссийскими санкциями США, говорят эксперты.

В среду вступят в силу санкции, введенные администрацией президента США Дональда Трампа за якобы использование химоружия. Но данный фактор во многом уже заложен в ценах, и обсуждение в сенате США законопроектов, ужесточающих санкции к РФ, выглядит более значимым фактором для рубля, говорит Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

По его словам, также в центре внимания останется обсуждение торговых противоречий США и Китая. В середине недели состоятся переговоры между заместителем министра коммерции Китая и заместителем министра финансов США. Однако, по мнению Поддубского, наиболее ожидаемым событием текущей недели станет ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который в этом году пройдет 23-25 августа.

"По паре доллар-рубль пока ориентируемся на диапазон 66-68 рублей за доллар. Новые обострения турецкой проблемы либо комментарии официальных лиц относительно санкционной истории могут привести к новому импульсу роста волатильности", — прогнозируют в Промсвязьбанке.

Приближение пика налоговых платежей, приходящегося на 27 августа, может оказать некоторую поддержку рублю, но потенциал его укрепления за счет данного фактора весьма умеренный, считают в Нордеа банке.

"До конца недели мы ожидаем движения пары доллар-рубль в достаточно широком диапазоне — 66,25-67,75 рублей", — прогнозирует "Велес Капитал".