МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи в основном растут на сообщениях о том, что Вашингтон решил отложить рассмотрение вопроса о повышении ввозных пошлин на автомобили из ЕС, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.29 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,07%, до 7571 пункта, французский CAC 40 — на 0,15%, до 5416,64 пункта, немецкий DAX снижался на 0,01%, до 12383,05 пункта.

Как заявил во вторник министр торговли США Уилбур Росс в интервью газете The Wall Street Journal, власти страны отложили решение вопроса о повышении импортных пошлин на автомобили из Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп в июне пригрозил в Twitter, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза. Он также уже поручил Уилбору Россу начать расследование, угрожает ли импорт автомобилей американской национальной безопасности и должен ли этот импорт облагаться налогом.

Вместе с тем, европейские инвесторы находятся в ожидании торговых переговоров между США и Китаем, которые стартуют позднее в среду. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан во вторник заявил, что надеется на позитивные результаты встречи. При этом президент США Дональд Трамп, напротив, заявил, что не ожидает многого от этих переговоров.

Китай и США с февраля провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере. Однако после последней встречи в Пекине в июне контакты между двумя странами прекратились в силу того, что они не смогли достигнуть какой-либо договоренности по торговым противоречиям, при этом китайская сторона назвала взаимоуступки и отказ от ведения торговой войны предварительными условиями достижения соглашений о торговле.