МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ, Александр Жирнов. Основные европейские и российские фондовые биржи 22 августа в основном демонстрируют рост. На европейских площадках могут отыгрываться новости о том, что США приняли решение отложить введение повышенных ввозных пошлин на автомобили из ЕС. Кроме того, инвесторы ждут торговых переговоров между Соединенными Штатами и Китаем, которые стартуют позднее в этот день.

Для российских рынков наиболее важным является вопрос введения новых санкций против России со стороны Вашингтона. Но пока ожидания не материализуются в негатив.

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", отметили общую положительную динамику на фондовых и валютных российских торгах. В настоящее время говорить о каких-то негативных тенденциях и ожиданиях в связи с возможными ограничительными мерами не приходится. На рубль давление оказывает, скорее, присутствие на рынке Минфина, чем санкции США. Акции и нефть демонстрируют рост.

ЭФФЕКТ ОЖИДАНИЯ САНКЦИЙ НЕСКОЛЬКО ПЕРЕОЦЕНЕН

Главный эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин отметил, что применительно к валютному рынку ожидания американских санкций против России несколько завышены с точки зрения рисков.

"То, что мы видим в краткосрочной перспективе, вряд ли сможет создать какие-то угрозы для валютного рынка", — сказал он.

Если же говорить о планируемых более долгосрочных рисках, то, по мнению эксперта, они скажутся не раньше сентября.

"По этим темам еще будет много информации, прежде чем их можно будет реально оценивать. В настоящее время большее влияние оказывает возвращение на рынок Минфина", — пояснил Сусин.

Это создает повышенное давление на курс по сравнению с теми шестью днями, когда Минфина на рынке не было. Объем спроса на валюту вырос, и для рубля сейчас это является более значимым фактором, чем возможные ограничения.

"Рынок играет не на ожиданиях, а на том спросе, который есть", — подчеркнул эксперт.

РИСК ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

Сусин считает, что дальнейшее торговое противостояние Китая и США может нести риски для развивающихся стран. 23 августа должны быть введены новые пошлины на достаточно большой объем импорта из КНР. Скорее всего, это будет создавать негативный фон.

"В первом полугодии Китай продемонстрировал очень плохие данные по платежному балансу впервые за несколько десятилетий. Дополнительные ограничения здесь могут создавать и дополнительные риски", — сказал эксперт.

Пока негативного влияния торговой войны в данных показателях китайской экономики не ощущалось, но, по его словам, заметна более слабая динамика, чем в первом полугодии.

"Этот фактор может создавать риски в среднесрочной перспективе для спроса на сырьевые активы и развивающихся стран в целом", — подчеркнул Сусин.

ВСЕ — В РОСТ

Управляющий активами ГК "Финам" Артем Бородай отметил, что негативных тенденций в настоящее время на российском фондовом рынке не наблюдается. Последние два дня продолжается устойчивый рост. Технический анализ позволяет говорить о позитивных ожиданиях.

"На индексе ММВБ есть общее сопротивление. Чисто технически мы его пробиваем, и большинство людей ждет. Если сегодня день "зеленый", завтра снова будем расти, поскольку все будут отыгрывать этот технический момент", — сказал эксперт.

По его словам, ожидание новых американских санкций против России пока не ощущается, судя по тому, что происходит на биржах. Хотя разговоров об этом было достаточно много.

"Единственное — доллар продолжает расти. Но он как укреплялся, так и укрепляется. И нефть растет, как ни странно. Все, что есть, все в рост", — подчеркнул Бородай.

Эксперт отметил, что примерно такая же ситуация сохраняется и на европейских биржах, которые также демонстрируют умеренный рост. Отрицательной динамики пока нельзя отметить нигде.

"Вчера и индекс Доу-Джонса стрельнул достаточно сильно", — добавил Бородай.