МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Возможно, вы видели заголовки, сообщающие, что в среду будет зафиксирован самый длительный в истории бычий рынок по индексу S&P 500.

Но это не так.

Разумеется, многое зависит от того, как мы определяем бычий и медвежий рынки. Самые простые определения: медвежий рынок наступает, когда индекс или актив упал на 20% и более, а бычий рынок – это периоды между медвежьими рынками. Но не все согласны с такими определениями. Так, некоторые утверждают, что бычий рынок не наступает до тех пор, пока не пробит старый максимум, а другие убеждены, что снижение должно непременно сопровождаться рецессией. Если рецессии нет, то это всего лишь коррекция, и неважно, насколько она глубокая, говорится в статье Dow Jones.

Однако по любому из этих определений нынешний бычий рынок нельзя считать самым длинным в истории, по крайней мере насколько мы можем судить. Почему же существуют разногласия?

По состоянию на среду бычий рынок продлился 3453 дня, начавшись с минимума 9 марта 2009 года. То есть он длиннее, чем бычий рынок, продлившийся 3452 дня и закончившийся в марте 2000…если, конечно, тот бычий рынок начался в 1990 году, как принято считать. Но если руководствоваться выше указанными правилами, то в 1990 году не было медвежьего рынка: S&P 500 с 16 июля 1990 года по 11 октября 1990 года упал на 19,9%. Иными словами, это просто ошибка округления: можно говорить о падении индекса на 20%, только если мы округлим эту цифру.

Может, я слишком придирчив? Возможно. Но падение индекса или актива на 20% — это достаточно произвольное понятие, так зачем же делать его еще более субъективным, немного привирая? Когда это кончится? Следует ли тогда округлять цифру 19,45%? Стоит ли учитывать внутридневное падение на 20% или только подобное падение на закрытии рынка? Если уж мы разработали правила, то давайте придерживаться их.

Когда-то ничего из этого не вызывало разногласий. В статье от 1998 года The Wall Street Journal признается, что в 1990 году индекс S&P 500 так и не вступил на медвежью территорию: "…если судить только по S&P 500, то нынешний бычий рынок на самом деле начался в 1987 году и, таким образом, давно поставил рекорд, поскольку в 1990 году не падал на 20% или более". Однако сейчас они называют тот период медвежьим рынком.

Впрочем, определить медвежий рынок не так-то просто. Некоторые вообще отрицают 20%-ный пороговый уровень, а вместо этого проводят различие между постоянными и циклическими медведями, как недавно заметила Кристал Ким из Barron's. Аналитик Raymond James Джеффри Сот, например, считает, что ни обвал 1987 года, ни снижение 1990 года не привели к окончанию постоянно бычьего рынка, который, по его мнению, длился с 1982 года по 2000 год. А крупное падение, которое продолжалось с 1961 года по 1962 год, когда президент Джон Кеннеди воевал со сталелитейной отраслью, не положило конце бычьему рынку, который, на взгляд аналитика, длился с 1949 года по 1966 год. Чтобы и в этот раз увидеть такое же по продолжительности ралли на рынке, нам еще далеко. Причем легко найти еще более сложные определения медвежьего рынка.

Однако ничего из этого на самом деле не имеет значения. Бычьи рынки, как говорится, не умирают от старости, а наши шансы предсказать конец одного из них невелики, если не сказать большего. Между тем анализ показывает, что ключевой момент для долгосрочного успеха – это продолжать инвестировать, а не просто следить за рынком. Если бы я начал инвестировать сразу после того, как окончил колледж в 1995 году, то вложенные суммы выросли бы более чем в пять раз только за счет роста цен, а если бы я еще реинвестировал дивиденды, то сумма бы взросла более чем в восемь раз. Это соответствует годовой доходности в 9,5%, несмотря на то, что ралли на рынке было прервано схлопыванием пузыря доткомов и мировым экономическим кризисом. Деньги, вложенные, когда индекс был вблизи максимума в 2000 году, обеспечили бы годовую доходность в 6,2%, а вблизи максимума в 2007 году – в 8%. Поэтому не важно, называем мы эти рынки медвежьими или как-то по-другому, инвесторы вознаграждаются за то, что переживают их.

Вывод: седлайте быков и учитесь жить с медведями.