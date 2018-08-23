МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в минусе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.23 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,05% — до 6,36 доллара, "Лукойла" — снижалась на 0,15%, до 65,8 доллара, "Новатэка" — опускалась на 0,29%, до 155,05 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,45% — до 4,2 доллара, "Газпром нефти" — на 1,21%, до 24,5 доллара.

Цена бумаг ВТБ уменьшалась на 1,26% — до 1,3 доллара, Сбербанка — на 0,88%, до 11,22 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 1,83% — до 17,29 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,94% — до 16,14 доллара, "Северстали" — на 0,83%, до 15,45 доллара, НЛМК — на 1,17%, до 23,3 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" опускалась на 1,7% — до 14,99 доллара, "Ленты" — на 1,09%, до 4,31 доллара. Бумаги АФК "Система" дорожали на 0,36% — до 2,5 доллара.