МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг завершили торги в основном ростом на надеждах позитивного исхода торговых переговоров между Китаем и США, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,37% — до 2724,62 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,63%, до 1463,69 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,49% — до 27790,46 пункта, корейский KOSPI — поднялся на 0,41%, до 2282,6 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,22%, до 22410,82 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — уменьшился на 0,34%, до 6244,4 пункта.

"В настоящий момент торговые переговоры остаются главной темой для рынка. Может быть, на этой встрече будет какой-то прогресс, поэтому мы пока что просто ждем итогов", — сказал газете The Wall Street Journal главный инвестиционный стратег инвесткомпании CFRA Сэм Стовал (Sam Stovall).

Торговые переговоры США и Китая проходят в Вашингтоне 22-23 августа. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан во вторник заявил, что надеется на позитивные результаты встречи. При этом президент США Дональд Трамп, напротив, говорил, что не ожидает многого от этих переговоров.

Китай и США с февраля провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере, однако они не принесли ощутимых результатов.