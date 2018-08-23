МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. С начала этого года турецкая лира упала на 60%, и инфляция в стране высока, поэтому в Турции может повыситься спрос на криптовалюты, говорит экономист ING Карло Кокуццо, слова которого приводит Dow Jones.

"Страны с менее эффективными платежными системами, менее ликвидными валютами и более волатильными обменными курсами с большей вероятностью могут повысить спрос на альтернативные платежные системы", — говорит он.

Недавно аналитики ING провели опрос, и половина респондентов в Турции ответили, что рассматривают крипотвалюты, такие как биткоин, в качестве будущих инструментов онлайновых расчетов. Почти каждый пятый респондент в Турции сказал, что имеет криптовалюту. Это больше, чем в других странах Европы, в США и в Австралии.