МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "красной зоне", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,57%, до 6,26 доллара, "Лукойла" — на 1,09%, до 65,18 доллара, "Новатэка" — на 1,35%, до 153,4 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,54%, до 4,15 доллара, "Газпром нефти" — на 2,42%, до 24,2 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" опустилась на 1,04%, до 16,12 доллара, НЛМК — на 1,65%, до 23,18 доллара, "Северстали" — на 0,51%, до 15,5 доллара.

Бумаги ВТБ потеряли 1,44% стоимости, достигнув уровня в 1,3 доллара, Сбербанка — подешевели на 3,67%, до 10,9 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 0,71%, до 16,86 доллара.

Расписки "Магнита" подешевели на 2,43%, до отметки в 14,88 доллара, бумаги "Ленты" — на 1,72%, до 4,28 доллара, бумаги АФК "Система" — на 0,96%, до 2,46 доллара.