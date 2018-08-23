МОСКВА, 23 авг /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы в четверг закрылись снижением, негативно повлияли на них торговые риски после введения новых пошлин США и КНР, свидетельствуют итоги торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 снизился на 0,15%, до 7563,22 пункта, французский CAC 40 — на 0,02%, до 5419,33 пункта, немецкий DAX — на 0,16%, до 12365,58 пункта.

Возобновление торговых рисков негативно повлияло на ход торгов. В четверг США ввели "второй транш" повышенных импортных пошлин для КНР. Пошлины в 25% затронут китайские товары общим объемом импорта 16 миллиардов долларов в год. С учетом мер, введенных в июле, новые пошлины США теперь распространяются на импорт китайской продукции в объеме 50 миллиардов долларов в год. Министерство коммерции КНР заявило о введении ответных мер.

Особенно пострадали от новостей акции автомобильных компаний. Бумаги Peugeot упали в цене на 3,21%, Renault — на 1,82%. Акции немецких Daimler, BMW и Volkswagen подешевели в пределах 0,6-1,6%.

Президент США Дональд Трамп в июне пригрозил в Twitter, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза. Он также поручил министру торговли США Уилбору Россу начать расследование, угрожает ли импорт автомобилей американской национальной безопасности и должен ли этот импорт облагаться налогом. При этом во вторник министр торговли США сообщил в интервью газете The Wall Street Journal, что власти страны отложили решение вопроса о повышении импортных пошлин на автомобили из Евросоюза.