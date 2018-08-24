МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром коррекционно повышается после существенного снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.32 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,8 доллара, или 0,07%, до 1194,8 доллара за тройскую унцию. В четверг золото подешевело на 0,8%, до отметки 1194 долларов за унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,08% — до 14,54 доллара за унцию.

В четверг драгоценный металл оказался под давлением из-за роста курса доллара к мировым валютам после публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), в котором инвесторы увидели сигнал к скорому повышению ставки. В пятницу индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,16%, до 95,51 пункта.

Участники торгов в пятницу также обратили внимание на итоги новых торговых переговоров представителей Китая и США 22-23 августа. Министерство коммерции КНР заявило, что стороны провели конструктивный и откровенный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и намерены поддерживать связь по дальнейшим шагам. Других подробностей относительно прошедших переговоров не сообщалось.

Главный аналитик Shandong Gold Group Цзи Мин (Ji Ming), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что инвесторов беспокоит тема торговой войны, и это поддерживает американскую валюту. Укрепление доллара делает золото дороже для инвесторов, владеющих другой валютой, что негативно сказывается на цене металла.