МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,58%, до 6,3 доллара, "Лукойла" — на 2,03%, до 66,5 доллара, "Новатэка" — на 2,35%, до 157 долларов. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,85%, до 4,23 доллара, "Газпром нефти" — на 2,07%, до 24,7 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" поднялась на 1,05%, до 16,29 доллара, НЛМК — на 0,86%, до 23,38 доллара, "Северстали" — на 1,68%, до 15,76 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 2,55%, до 1,26 доллара, Сбербанка — на 3,85%, до 10,48 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 1,66%, до 16,58 доллара.

Расписки "Магнита" выросли в цене на 0,3%, до 14,92 доллара, бумаги "Ленты" — подешевели на 0,82%, до 4,25 доллара, стоимость бумаг АФК "Система" — опустилась на 0,57%, до 2,45 доллара.