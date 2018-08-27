МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 27 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|GBP
|Великобритания — Августовский день отдыха — выходной на Лондонской фондовой бирже
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|11:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий
|98,2
|98,4
|11:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации
|105,3
|105,4
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO
|101,7
|101,9
|13:00
|EUR
|Франция — Общее число безработных
|3,443 млн
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|М.Видео — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018
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|RUB
|Акрон — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018
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|RUB
|Уралклий — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018
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|RUB
|Аптечная сеть 36,6 — СД (о созыве ВОСА и цене акций допэмиссии)
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|RUB
|ГМК Норильский никель — закрытие реестра акционеров к ВОСА (19.09.2018, в заочной форме, див-ды за 1П2018)
|224,2 (1П2017) + 607,98 (фин) — див-д 2017
|776,02 (1П2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 01.10.2018) — див-д 2018