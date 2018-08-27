МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 27 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
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Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 GBP Великобритания — Августовский день отдыха — выходной на Лондонской фондовой бирже

 

 

 

 
11:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий 98,2 98,4
11:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации 105,3 105,4
11:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO 101,7 101,9
13:00 EUR Франция — Общее число безработных 3,443 млн

 

 

 

 

Российские события
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Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB М.Видео — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Акрон — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Уралклий — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Аптечная сеть 36,6 — СД (о созыве ВОСА и цене акций допэмиссии)

 

 

 

 

 

 

 RUB ГМК Норильский никель — закрытие реестра акционеров к ВОСА (19.09.2018, в заочной форме, див-ды за 1П2018) 224,2 (1П2017) + 607,98 (фин) — див-д 2017 776,02 (1П2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 01.10.2018) — див-д 2018