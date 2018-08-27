МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Курс рубля пытается расти к доллару и замедлил снижение к евро во второй половине торгового дня, следует из данных торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 16.05 мск снижается на 3 копейки, до 67,07 рубля, курс евро растет на 12 копеек до 78,07 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent перешел к росту и поднимается на 0,2% — до 76,28 доллара за баррель.

"Сегодня в первые 1,5 часа торгов курс доллара на вторник сложился 67,39 рубля — немного выше закрытия пятницы, то есть доллар с открытия немного подрос. Но я не думаю, что это стоит списывать на санкции, дата их принятия, а также детальное содержание было известно в пятницу и полностью отыграно. Фактически данный первый пакет ограничений… не несёт никакой реальной угрозы для рубля и отечественных активов. Рынок сконцентрирован на возможных санкциях против госбанков и ОФЗ, а также на втором пакете…, который может быть введён через 3 месяца. А сегодняшние колебания лежат в рамках обычной дневной волатильности", — считает эксперт БКС Брокер Сергей Гайворонский.