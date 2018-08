МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Одна из наиболее прибыльных прошлогодних ставок дала сбой, подрывая надежды мировых инвесторов на продолжение доминирования десятка американских и китайских технологических гигантов.

В статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones, говорится, что недавний бычий рынок по большей части был связан с тем, что заинтересованные в росте инвесторы покупали акции так называемой группы "FAANG-BAT". Она состоит из бумаг американских (Facebook<FB> Inc., Apple<AAPL> Inc., Amazon.com Inc., Netflix Inc. и Alphabet Inc), и китайских (Baidu Inc., Alibaba Group Holding Ltd. и Tencent Holdings Ltd.) технологических гигантов.

Акции этих компаний в прошлом году суммарно прибавили 62%, что в три раза превосходит рост индекса S&P 500. Однако в последние месяцы ставка на эти компании начала давать сбой. Это объясняется усилением торговых трений между США и Китаем, сомнениями насчет благополучия мировой экономики и неопределенностью касательно продолжения роста технологического сектора.

Хотя акции FAANG в этом году повысились еще на 38%, бумаги группы BAT подешевели на 5,3%. Вместе с тем они держатся гораздо выше Shanghai Composite, индекса публично торгующихся в материковом Китае бумаг, который с начала года упал на 17%.

Некоторые инвесторы задаются вопросом, может ли откат китайских технологических акций послужить прелюдией для аналогичной просадки в США, а если да, то какие акции могут возглавить следующую волну ралли, и не пришел ли конец самому продолжительному в США бычьему рынку.

"Весь прошлый год на рынке прошел под знаком плюса. В этом году ситуация совершенно иная", – говорит Мэтт Форестер, инвестиционный директор BNY Mellon's Lockwood Advisors. Когда в доминировавших секторах, например в технологическом, отмечаются бреши, "трудно сказать, является ли это тревожным сигналом или всего лишь коррекция для некогда очень сильного рыночного сектора ".

Акции крупнейших китайских технологических фирм в этом году снижаются, а беспокойство инвесторов насчет замедления роста, возможного госрегулирования и сложных торговых переговоров нарастает.

За последние 10 лет по конец 2017 года годовой темп роста акций Tencent превышал 40%, однако в этом году они подешевели на 13%, а в какой-то момент рыночная стоимость компании сократилась более чем на 175 млрд долларов.

Впрочем, в непростые времена падают не только акции Tencent. Бумаги китайского гиганта интернет-торговли Alibaba с рекордного максимума, достигнутого в июне, опустились на 17% и с начала года демонстрируют лишь незначительное повышение. Акции Baidu, которая управляет крупнейшим в Китае поисковиком, в 2018 году снизились на 4,2%.

Многие инвесторы решили, что откат бумаг мировых технологических компаний давно назрел. Согласно ежемесячному опросу, проводимому Bank of America Merrill Lynch, мировые фондовые менеджеры отмечали, что в последние семь месяцев акции FAANG-BAT – самый перенасыщенный сегмент рынка.

Как полагают некоторые инвесторы, китайские технологические акции просто взяли паузу после быстрого роста, а затем могут продолжить подъем.

Аналитики с Уолл-стрит, которые занимаются анализом китайских технологических гигантов, сохраняют оптимизм. Лишь у немногих выставлен рейтинг "продавать", тогда как рейтинг "покупать" выставили несколько десятков аналитиков.