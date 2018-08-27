МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций поднялся по основным индексам на внешнем позитиве от нефти и зарубежных площадок, отмечают аналитики.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,45% — до 2312,93 пункта, индекс РТС — на 1,78%, до 1083,44 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.08 мск рос на 6 копеек — до 67,16 рубля, курс евро — на 53 копейки, до 78,48 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,34% — до 76,39 доллара за баррель.

"С точки зрения влияния внешнего фона к завершению торгов (на российском рынке акций — ред.) наблюдался поток позитива: американский индекс S&P 500 прибавлял 0,67%, а общеевропейский аналог STOXX 600 рос на 0,53%. В Великобритании биржи (LSE, LME) были закрыты на выходной, листингованные в Лондоне расписки российских бумаг также не торговались. Позитива западным рынкам добавило снижение рисков, связанных с торговыми ограничениями: (президент США Дональд — ред.) Трамп сообщил, что США и Мексика близки к заключению торговой сделки относительно партнёрства НАФТА", — комментирует Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер".

Нефть перевалила за отметку 76 и продолжает ползти вверх, в свою очередь отмечают аналитики "Алор Брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста — акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (13,9%), "Новатэка" (5,62%), ОГК-2 (3,9%), обыкновенные акции "Россетей" (3,84%), акции "Интер РАО" (3,44%), а также акции "Русснефти" (3,29%), АФК "Система" (1,91%), депозитарные расписки "Ленты" (2,8%), акции ВТБ (2,76%), бумаги Сбербанка (префы выросли на 2,22%, обыкновенные акции — на 1,6%). Также среди лидеров роста — акции "Фосагро" (1,86%) и "Акрона" (1,16%).

"Акциям "Новатэка" сегодня удалось обновить исторический максимум благодаря тому, что JP Morgan повысил прогнозную стоимость ГДР компании со 120 долларов до 190 долларов за штуку с рекомендаций "покупать", — отмечают аналитики "Алор Брокер".

Среди лидеров снижения — префы ТГК-2 (-4,79%), бумаги "Квадры" (префы снизились на 2,23%, обыкновенные акции — на 3,07%), акции "Уралкалия" (-3,39%), "Юнипро" (-1,69%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,58%), акции "Распадской" (-0,97%), девелоперской группы ЛСР (-0,86%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-0,78%), акции "Мегафона" (-0,76%) и акции "Мосэнерго" (-0,61%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Как мы видим, официальное вступление в силу очередного пакета ограничительных мер со стороны США оказалось отыграно заранее, еще на прошлой неделе. На этот раз "американские партнеры" предупреждали о новых санкциях задолго до их введения. Добавим, что основной удар от последнего раунда санкций приняла на себя отечественная валюта. Что же касается акций российских компаний, то многие из них сейчас имеют потенциал для существенного прироста. Особенно это относится к бумагам экспортеров, которые лишь выигрывают от ослабления рубля", — комментирует Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Иван Марчена из Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2263-2364 пункта, а РТС в диапазоне — 1050-1130 пунктов.

Во вторник США отчитаются по сальдо внешней торговли и индексу доверия потребителей, вечером Американский институт нефти опубликует предварительные данные по запасам сырой нефти, напоминает Алексей Коренев из "Финама".

"В России ждем публикации финансовых результатов по МСФО за первое полугодие банка "Санкт-Петербург", "Русгидро", банка "Возрождение", "Галс-девелопмент", группы ЛСР. Пройдут заседания советов директоров "Аэрофлота" и "Газпрома", — перечисляет эксперт.