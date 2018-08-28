МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 28 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
15:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (июль) -67,92 млрд долл -68,6 млрд долл
16:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (июнь) 6,5% 6,5%
17:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (август) 127,4 126,5
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -5,17 млн барр

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
14:00 мск RUB РусГидро — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018

 

 

 

 
16:00 мск RUB РусГидро — телеконференция менеджмента /на англ./

 

 

 

 
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB АК АЛРОСА — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 1П2018

 

 

 

 

 

 

 RUB АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Татнефть — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Банк Санкт-Петербург — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Globaltrans — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018

 

 

 

 
18:00 мск RUB Распадская — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 1П2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Газпром — СД (вопрос о влиянии западных санкций на компанию в 2017-2018 и мерах реагирования)

 

 

 

 

 

 

 RUB Аэрофлот — СД (вопрос об избрании гендиректора ПАО, подходы к новой стратегии группы)

 

 

 

 

 

 

 RUB Банк Возрождение — СД (о результатах деятельности банка за 6м2018 года по МСФО)

 

 

 

 