Когда Где и что Предыдущее значение Факт.

14:00 мск RUB РусГидро — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018

16:00 мск RUB РусГидро — телеконференция менеджмента /на англ./

16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB АК АЛРОСА — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 1П2018

RUB АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018 и телеконференция менеджмента

RUB Татнефть — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018

RUB Банк Санкт-Петербург — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018 и телеконференция менеджмента

RUB Globaltrans — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018 и телеконференция менеджмента

RUB ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018

18:00 мск RUB Распадская — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 1П2018

RUB Газпром — СД (вопрос о влиянии западных санкций на компанию в 2017-2018 и мерах реагирования)

RUB Аэрофлот — СД (вопрос об избрании гендиректора ПАО, подходы к новой стратегии группы)