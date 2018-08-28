МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 28 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|15:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (июль)
|-67,92 млрд долл
|-68,6 млрд долл
|16:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (июнь)
|6,5%
|6,5%
|17:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (август)
|127,4
|126,5
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-5,17 млн барр
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|14:00 мск
|RUB
|РусГидро — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018
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|16:00 мск
|RUB
|РусГидро — телеконференция менеджмента /на англ./
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|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|АК АЛРОСА — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 1П2018
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|RUB
|АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|Татнефть — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018
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|RUB
|Банк Санкт-Петербург — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|Globaltrans — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018
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|18:00 мск
|RUB
|Распадская — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 1П2018
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|RUB
|Газпром — СД (вопрос о влиянии западных санкций на компанию в 2017-2018 и мерах реагирования)
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|RUB
|Аэрофлот — СД (вопрос об избрании гендиректора ПАО, подходы к новой стратегии группы)
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|RUB
|Банк Возрождение — СД (о результатах деятельности банка за 6м2018 года по МСФО)
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