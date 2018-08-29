МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 29 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|JPY
|Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Хироши Сузуки
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|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (сентябрь)
|10,6
|10,5 (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (июль)
|0,3%
|0,1% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (2кв2018)
|0,2%
|0,2% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — ВВП (г/г) (2кв2018)
|1,7%
|1,7%
|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (2кв2018)
|4,1%
|4%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (2кв2018)
|3,2%
|3%
|15:30
|CAD
|Канада — Баланс счета текущих операций (2кв2018)
|-19,5 млрд канад. долл
|-15,2 млрд канад. долл
|17:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июль)
|0,9%
|0,4%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-5,836 млн барр
|-0,522 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,772 млн барр
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|ГАЗПРОМ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018
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|RUB
|ЛУКОЙЛ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018
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|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|ЛУКОЙЛ — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Тинькофф Банк /TCS Group Holding/ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018
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|15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Тинькофф Банк /TCS Group Holding/ — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Лента — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018
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|RUB
|О'Кей — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018
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|RUB
|Россети — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|Группа ЛСР — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|Ленэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018
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|RUB
|ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018
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|RUB
|Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018
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|RUB
|Трансконтейнер — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018
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