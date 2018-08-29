МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 29 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
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Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 JPY Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Хироши Сузуки

 

 

 

 
9:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (сентябрь) 10,6 10,5 (факт)
9:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (июль) 0,3% 0,1% (факт)
9:45 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (2кв2018) 0,2% 0,2% (факт)
9:45 EUR Франция — ВВП (г/г) (2кв2018) 1,7% 1,7%
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (2кв2018) 4,1% 4%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (2кв2018) 3,2% 3%
15:30 CAD Канада — Баланс счета текущих операций (2кв2018) -19,5 млрд канад. долл -15,2 млрд канад. долл
17:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июль) 0,9% 0,4%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -5,836 млн барр -0,522 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,772 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB ГАЗПРОМ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018

 

 

 

 

 

 

 RUB ЛУКОЙЛ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018

 

 

 

 
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB ЛУКОЙЛ — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Тинькофф Банк /TCS Group Holding/ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018

 

 

 

 
15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Тинькофф Банк /TCS Group Holding/ — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Лента — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018

 

 

 

 

 

 

 RUB О'Кей — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Россети — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа ЛСР — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Ленэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018

 

 

 

 

 

 

 RUB ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Трансконтейнер — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018

 

 

 

 