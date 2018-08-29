МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро, отступив от утренних минимумов, следует из данных торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.52 мск среды рос на 19 копеек, до 68,06 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 79,46 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent перешел к росту и поднимается на 0,03% — до 76,31 доллара за баррель.

ДОЛЛАР ВЫШЕ 68

На утренних торгах курс доллара максимально поднимался на 63 копейки, до 68,5 рубля – максимума с 23 августа, евро — на 31 копейку, до 79,66 рубля, также следует из данных торгов.

"Рубль продолжает плавное ослабление. Сегодня курс доллар/рубль вновь превысил отметку 68, а евро/рубль – 79,5. Не в пользу рубля играют общая слабость валют развивающихся стран, рост напряжённости вокруг Сирии, риск расширения санкций к России", — комментирует Роман Ткачук из "Альпари".

"Доллар с утра укрепляется на рынке forex. Рубль продолжает снижаться вместе с валютами развивающихся рынков. К текущему моменту снижаются индийская рупия, офшорный юань, возглавляет список турецкая лира", — уточняет Иван Марчена из Forex Club.

Как отмечает Татьяна Евдокимова из "Нордеа банка", дополнительным негативом для позиции валют развивающихся стран стала публикация сильной статистики индекса потребительских настроений в США (133,4 пункта, что существенно превысило ожидания в 126,7 пунктов).

ПРОГНОЗЫ

"Настроения в российском валютном сегменте все еще далеки от позитивных. Любая ситуация, в которой отсутствуют значимые новости, используется участниками рынка для покупки доллара США", — отмечают аналитики Росбанка.

Очередной налоговый период в России завершен, а значит, и предложение валюты со стороны экспортеров должно будет уменьшиться, добавляют аналитики "ВТБ Капитала".

"В связи с завершением налогового периода накануне предложение валюты со стороны экспортеров, вероятно, снизится, что также формирует дополнительные препятствия для восстановления позиций российской валюты. До появления более конкретной информации по санкциям в сентябре-октябре рубль, вероятно, останется в коридоре 67-68,5", — полагает Евдокимова.

Ткачук при этом напоминает, что в среду Минфин будет размещать выпуск ОФЗ 25083 на 15 миллиардов рублей. Актуальный диапазон для курса доллар/рубль на среду составляет 67,5-68,7, евро/рубль – 79-80, прогнозирует он.