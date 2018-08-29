МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Московская биржа вошла в тройку мировых площадок по объему торгов фьючерсами на нефть марки Brent, следует из сообщения Мосбиржи со ссылкой на данные международной ассоциации по торговле деривативами (Futures Industry Association).

"Объемы торгов фьючерсными контрактами на нефть марки Brent на Московской бирже в 2018 году уверенно растут: за первые семь месяцев 2018 года они выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 10,5 триллиона рублей. Это позволило Московской бирже войти в тройку лидеров мировых бирж по этому показателю", — говорится в сообщении.

На первом и втором местах по торговле такими фьючерсами находятся ICE Futures Europe и New York Mercantile Exchange соответственно.

Отмечается, что объем торгов фьючерсными контрактами на нефть марки Brent во втором квартале 2018 года составил более 107 миллионов контрактов, на 10% превысив аналогичный показатель 2017 года. На конец первого полугодия объем открытых позиций по данным фьючерсным контрактам на Московской бирже достиг максимального значения – 55,4 миллиарда рублей (875,5 миллиона долларов).

По данным Мосбиржи, за последний год цена нефти марки Brent выросла на 48% и находится на максимальных значениях за последние четыре года — 77 долларов за баррель.