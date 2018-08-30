МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику после того, как президент США Дональд Трамп подписал указы, разрешающие обходить квоты на импорт стали и алюминия из ряда стран, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,81% — до 2746,85 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,18%, до 1471,76 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,61% — до 28242,62 пункта, корейский KOSPI — повышался на 0,06%, до 2310,38 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,2% — до 6365 пунктов. Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,14% — до 22880,28 пункта.

Участники торгов отыгрывают новости из США, касающиеся торговых пошлин. В частности, в четверг Трамп подписал указы, разрешающие выборочные исключения из установленных квот на поставку в США стали и алюминия из Южной Кореи, Бразилии и Аргентины. На этом фоне растет стоимость акций сталелитейных компаний Южной Кореи — POSCO (+2%) и Hyundai Steel (+2,2%).

В то же время давление на настроение инвесторов продолжает оказывать напряженность в торговых отношениях Китая и США. Рынки с пессимизмом ждут, что в конце сентября может вступить в силу следующий "транш" американских пошлин на китайский импорт объемом 200 миллиардов долларов.

"Инвесторы настроены довольно пессимистично и проявляют осторожность на фоне низких объемов торгов, так как по-прежнему сохраняются опасения относительно перспектив развития торгового конфликта между США и Китаем", — сказал агентству Рейтер аналитик China Fortune Securities Ян Кайвен (Yan Kaiwen).