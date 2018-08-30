МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 30 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (июль) 1,7% 1,5% (факт)
4:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (июль) 6,8% -5,2% (факт)
4:30 AUD Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (2кв2018) 1,2% -2,5% (факт)
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 2,2% 2,2% (факт)
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (август) 2,3% 2,2% (факт)
10:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (август) -6 тыс -8 тыс
10:55 EUR Германия — Уровень безработицы (август) 5,2% 5,2%
12:45 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 2,87%

 

 
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,3% 0,1%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июль) 0,1% 0,2%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июль) 1,9% 2%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 210 тыс 214 тыс
15:30 USD США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (г/г) 2,2%

 

 
15:30 USD США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (м/м) 0,1%

 

 
15:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (июль) 0,4% 0,4%
15:30 CAD Канада — ВВП (г/г) 2,6%

 

 
15:30 CAD Канада — ВВП (кв/кв) (2кв2018) 0,3%

 

 
15:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (июнь) 0,5% 0,1%
15:30 CAD Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (2кв2018) 1,3% 3%
20:30 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
11:00 мск (09:00 лнд) RUB Аэрофлот — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 2кв/1П2018

 

 

 

 
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 24.08) 452,2 млрд долл (на 17.08)

 

 
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB ЛУКОЙЛ — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 2кв/1П2018

 

 

 

 

 

 

 RUB АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа ПИК — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018

 

 

 

 

 

 

 RUB X5 Retail Group — ВОСА (реестр закрыт 02.08.2018, вопрос об избрании Карла-Хайнца Холланда и Нади Шурабура в состав набсовета)

 

 

 

 

 

 

 RUB АК АЛРОСА — закрытие реестра акционеров для ВОСА (22.10.2018, повестка не утверждена)

 

 

 

 

 

 

 RUB Аэрофлот — закрытие реестра акционеров для ВОСА (23.10.2018, досрочные перевыборы СД)

 

 

 

 