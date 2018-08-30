МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 30 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (июль)
|1,7%
|1,5% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (июль)
|6,8%
|-5,2% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (2кв2018)
|1,2%
|-2,5% (факт)
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|2,2%
|2,2% (факт)
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (август)
|2,3%
|2,2% (факт)
|10:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (август)
|-6 тыс
|-8 тыс
|10:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (август)
|5,2%
|5,2%
|12:45
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|2,87%
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|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,3%
|0,1%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июль)
|0,1%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июль)
|1,9%
|2%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|210 тыс
|214 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (г/г)
|2,2%
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|15:30
|USD
|США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (м/м)
|0,1%
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|15:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (июль)
|0,4%
|0,4%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (г/г)
|2,6%
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|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (кв/кв) (2кв2018)
|0,3%
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|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (июнь)
|0,5%
|0,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (2кв2018)
|1,3%
|3%
|20:30
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|11:00 мск (09:00 лнд)
|RUB
|Аэрофлот — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 2кв/1П2018
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|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 24.08)
|452,2 млрд долл (на 17.08)
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|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|ЛУКОЙЛ — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 2кв/1П2018
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|RUB
|АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018
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|RUB
|Группа ПИК — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018
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|RUB
|X5 Retail Group — ВОСА (реестр закрыт 02.08.2018, вопрос об избрании Карла-Хайнца Холланда и Нади Шурабура в состав набсовета)
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|RUB
|АК АЛРОСА — закрытие реестра акционеров для ВОСА (22.10.2018, повестка не утверждена)
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|RUB
|Аэрофлот — закрытие реестра акционеров для ВОСА (23.10.2018, досрочные перевыборы СД)
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