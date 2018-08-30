МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "красной зоне", подорожали лишь расписки "Ленты", "Лукойла" и TCS Group, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,65%, до 6,4 доллара, "Лукойла" — выросла на 1,53%, до 69,2 доллара, "Новатэка" — опустилась на 1,18%, до 168 долларов. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,46%, до 4,3 доллара, "Газпром нефти" — на 0,4%, до 24,7 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" снизилась на 0,84%, до 16,52 доллара, НЛМК — на 0,89%, до 24,37 доллара, "Северстали" — на 1,73%, до 15,88 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 1,32%, до 1,28 доллара, Сбербанка — на 1,84%, до 10,69 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 4,33%, до 18,3 доллара.

Расписки "Магнита" подешевели на 1,97%, до 14,94 доллара, "Ленты" — подорожали на 0,6%, до 4,22 доллара. Стоимость бумаг АФК "Система" опустилась на 1,53%, до 2,45 доллара.