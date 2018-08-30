МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. Сервис микроблогов Twitter объявил об обеспечении большей прозрачности рекламы в сервисе, касающейся выборов и кандидатов, а также ряда других важных тем, которые могут повлиять на итоги выборов, сообщила компания в своем блоге.

Новая политика касается рекламных объявлений, размещаемый в сервисе в США. "Сегодня мы объявляем о следующем этапе по обеспечению большей прозрачности рекламы в Twitter, запуская новую политику объявлений и их сертификацию в США", — говорится в сообщении компании. Как уточняет компания, целью новой политики является обеспечение пользователей более подробной информацией по вопросам, которые могут повлиять на исход выборов.

Новая политика будет касаться объявлений на тему выборов и кандидатов, а также других важный тем национального значения, как аборты, гражданские права, изменение климата, оружие, здравоохранение, иммиграция, национальная безопасность, социальное обеспечение, налоги и торговля.

Twitter также вводит процесс сертификации рекламодателя. В рамках этого процесса, граждане или компании, желающие разметить рекламу в сервисе, касающуюся перечисленных вопросов, должны предоставить данные об идентификации и местоположении. При этом новостные организации, размещающие рекламу в Twitter, не будут подпадать под действия новых правил. Для этого, им нужно будет подать заявку на "освобождение" от действия политики.

Новые правила вступают в силу с 30 сентября 2018 года и действуют только в США.

Ужесточение рекламной политики сервиса происходит на фоне обвинений России во вмешательстве в выборы в США. Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".