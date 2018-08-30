МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. Основные биржи Европы завершили торги в четверг снижением, итальянский индекс потерял более 1% на беспокойстве вокруг ситуации с возможным отказом Италии поддерживать новый бюджет Евросоюза на 2021-2027 годы, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,62%, до 7516,03 пункта, французский CAC 40 — на 0,42%, до 5478,06 пункта, немецкий DAX — на 0,54%, до 12494,24 пункта. Итальянский индекс FTSE MIB опустился на 1,28% до 20495,1 пункта.

Как сообщает агентство Market Watch, инвесторы выражают скептицизм по поводу выступления координатора Евросоюза по переговорам с Лондоном по Brexit Мишеля Барнье, который днем ранее заявил, что ЕС готов предложить Британии "беспрецедентно тесные отношения" после выхода страны из блока.

При этом Барнье подчеркнул, что ЕС не согласиться на какие-либо условия по сделке, которые могли бы нанести вред экономике евросоюза. Встреча между Барнье и британским министром по вопросам Brexit Домиником Раабом намечена на пятницу.

Трейдеры особенно обеспокоены ситуацией вокруг принятия нового бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы. Как сообщал ранее еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер, следующий семилетний финансовый план ЕС (MFF) на 2021-2027 годы, на основе которого будут составляться ежегодные бюджеты союза, не сможет быть утвержден без единогласного одобрения всеми странами Евросоюза. При этом премьер-министр Италии Джузеппе Конте ранее заявлял, что страна может не поддержать бюджет ЕС на ближайшие годы связи с фактическим отказом европейских партнеров установить новые правила в области миграционной политики.

Эттингер также отметил, что в случае отказа Италии поддержать принятие бюджета, стране придется выплачивать проценты. Акции итальянский банков в четверг стали лидерами снижения — бумаги Unione di Banche Italiane SpA потеряли 2,6%, а UniCredit SpA — 1%.