МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. Новый смартфон Samsung Galaxy Note9 в России оказался популярнее Note8: предзаказов на новый флагман было оформлено на 42% больше, чем на предыдущий Note8, сообщили РИА Новости в пресс-службе Samsung Electronics.

Презентация устройства состоялась 9 августа в Нью-Йорке. Продажи устройства в России начинаются 31 августа. Новый смартфон с экраном 6,4 дюйма доступен в трех цветах: черный, индиго, медь, все в комплекте со стилусом S Pen. Рекомендованная розничная цена смартфона за версию 128 Гб составит 69,990 тысячи рублей, за версию 512 Гб — 89,990 тысячи рублей. Предзаказ на смартфон можно было оформить с 9 по 30 августа в официальном интернет-магазине Samsung, а также в магазинах фирменной розницы.

В компании рассказали, что самым популярным цветом смартфона среди пользователей, оформивших предзаказ, стал черный (128 Гб) – его выбрали 40% покупателей, за ним следует смартфон цвета индиго с таким же объемом памяти (33%). Модель медного цвета с 512 Гб памяти заказали 27%.

По данным Samsung, смартфоны с памятью 128 Гб пользовались популярностью больше, чем с 512 Гб — 73% и 27% соответственно. Среди наиболее активных городов по предзаказам оказались Москва, Санкт-Петербург и города с населением более одного миллиона.

"Наибольшее количество предзаказов Note9 пришлось на первый день после презентации, а также на день глобального старта продаж (24 августа — ред.). Далее активность пользователей по размещению предзаказов по всем дням раcпределялась относительно равномерно и стабильно. Половина всех предзаказов (51%) была оформлена онлайн", — отметил представитель Samsung.