МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в минусе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.24 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,62% — до 6,36 доллара, "Лукойла" — на 0,19%, до 69,07 доллара, "Новатэка" — на 0,42%, до 167,3 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,69% — до 4,27 доллара, "Газпром нефти" — на 0,1%, до 24,68 доллара.

Цена бумаг ВТБ опускалась на 0,39% — до 1,27 доллара, Сбербанка — на 0,98%, до 10,58 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,16% — до 18,27 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,23% — до 16,48 доллара, "Северстали" — на 0,44%, до 15,81 доллара, НЛМК — на 0,12%, до 24,34 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" уменьшалась на 0,32% — до 14,9 доллара, "Ленты" — на 0,71%, до 4,2 доллара. Бумаги АФК "Система" дешевели на 0,16% — до 2,44 доллара.