МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 31 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (июль) 1,62 1,63 (факт)
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (август) 0,8% 0,9% (факт)
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июль) -1,8% -0,1% (факт)
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 51,2 51,3 (факт)
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (август) 54 54,2 (факт)
4:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (июль) 0,3% 0,4% (факт)
предв. GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (август) 0,7% -0,5% (факт)
предв. GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (август) 2,5% 2% (факт)
9:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (июль) 0,9% -0,4% (факт)
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) -0,1% 0,5% (факт)
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) -0,1% 0,6% (факт)
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,3% 0,2%
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 1,1% 1,1%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 2,1% 2,1%
12:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (июль) 8,3% 8,2%
15:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (июль) 0,5%

 

 
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (август) 65,5 63
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (август) 87,3 87,5
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август) 95,3 95,5
20:00 USD США — Число буровых установок от Baker Hughes 860

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB ЛУКОЙЛ — СД (итоги работы в 1П2018, выполнение бюджета и инвестпрограммы в 2018)

 

 

 

 
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB ГАЗПРОМ — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 2кв/1П2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Роснефть — СД (согласие на сделку с заинтересованностью)

 

 

 

 

 

 

 RUB ОГК-2 — СД (определение закупочной политики общества)

 

 

 

 