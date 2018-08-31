МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 31 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (июль)
|1,62
|1,63 (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (август)
|0,8%
|0,9% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июль)
|-1,8%
|-0,1% (факт)
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|51,2
|51,3 (факт)
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (август)
|54
|54,2 (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (июль)
|0,3%
|0,4% (факт)
|предв.
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (август)
|0,7%
|-0,5% (факт)
|предв.
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (август)
|2,5%
|2% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (июль)
|0,9%
|-0,4% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|-0,1%
|0,5% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|-0,1%
|0,6% (факт)
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,3%
|0,2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|1,1%
|1,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|2,1%
|2,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (июль)
|8,3%
|8,2%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (июль)
|0,5%
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|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (август)
|65,5
|63
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (август)
|87,3
|87,5
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август)
|95,3
|95,5
|20:00
|USD
|США — Число буровых установок от Baker Hughes
|860
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|ЛУКОЙЛ — СД (итоги работы в 1П2018, выполнение бюджета и инвестпрограммы в 2018)
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|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|ГАЗПРОМ — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 2кв/1П2018
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|RUB
|Роснефть — СД (согласие на сделку с заинтересованностью)
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|RUB
|ОГК-2 — СД (определение закупочной политики общества)
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