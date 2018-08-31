МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без общей динамики, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,38%, до 6,37 доллара, "Лукойла" — на 0,29%, до 69 долларов, "Новатэка" — на 0,6%, до 167 долларов. Бумаги "Газпрома" подорожали на 2,56%, до 4,41 доллара, "Газпром нефти" — сохранились на уровне предыдущего закрытия в 24,7 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 0,24%, до 16,56 доллара, НЛМК — снизилась на 0,53%, до 24,24 доллара, "Северстали" — подросла на 1,39%, до 16,1 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 1,18%, до 1,26 доллара, Сбербанка — подорожали на 1,54%, до 10,86 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 0,55%, до 18,4 доллара.

Расписки "Магнита" опустились в цене на 1,17%, до 14,77 доллара, "Ленты" — выросли в стоимости на 0,12%, до 4,23 доллара. Стоимость бумаг АФК "Система" опустилась на 1,14%, до 2,42 доллара.