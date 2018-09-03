ПЕКИН, 3 сен /ПРАЙМ/. Темпы роста индекса деловой активности (PMI) в промышленности Китая в августе замедлились до минимального уровня за последние 15 месяцев под влиянием продолжающегося торгово-экономического конфликта с США, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные независимого исследования делового издания Caixin.

PMI в августе составил 50,6 пункта против 50,8 пункта в июле, это самые низкие темпы роста с июня 2017 года.

Данные издания оказались хуже официального показателя, опубликованного ранее государственным статистическим управлением Китая. По данным властей, PMI в промышленном секторе экономики страны в августе составил 51,3 пункта против 51,2 пункта в июле.

Как отмечет издание, индекс новых заказов в августе упал до минимума с мая этого года и находится в зоне снижения уже пятый месяц подряд.

Данные Caixin основаны на опросе более чем 500 заводов по всей стране и внимательно отслеживаются инвесторами, так как этот показатель является одним из важнейших индикаторов состояния китайской экономики. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.