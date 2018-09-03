МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в плюсе, дешевеют бумаги ВТБ, "Новатэка", АФК "Система" и TCS Group, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.30 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,64% — до 6,41 доллара, "Лукойла" — на 0,94%, до 69,65 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,09%, до 166,85 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,67% — до 4,44 доллара, "Газпром нефти" — на 1,01%, до 24,95 доллара.

Цена бумаг ВТБ опускалась на 0,04% — до 1,26 доллара, Сбербанка — увеличивалась на 0,28%, до 10,88 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 1,25% — до 18,17 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 0,18% — до 16,59 доллара, "Северстали" — на 1,18%, до 16,29 доллара, НЛМК — на 0,72%, до 24,42 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" увеличивалась на 0,24% — до 14,8 доллара, "Ленты" — на 0,18%, до 4,24 доллара. Бумаги АФК "Система" дешевели на 0,25% — до 2,41 доллара.