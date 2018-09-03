МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника снижением на фоне опасений относительно возможного усугубления торгового конфликта между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

К закрытию торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,17% — до 2720,73 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,17%, до 1448,93 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,63% — до 27712,54 пункта, корейский KOSPI — на 0,68%, до 2307,03 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшился на 0,69% — до 22707,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,14%, до 6310,9 пункта.

В центре внимания рынков остаются торговые противоречия США и Китая. В конце августа СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп готовится в сентябре ввести следующий "транш" американских пошлин на китайский импорт объемом 200 миллиардов долларов. Страны с 6 июля уже два раза вводили взаимные импортные пошлины.

"Рынки склонны думать наперед. После того, как США введут пошлины на импорт китайских товаров объемом 200 миллиардов долларов, они будут беспокоиться о том, что может произойти дальше. Пока опасения вокруг торговой войны полностью не утихнут, нельзя исключить возможность нового падения на рынках акций", — сказал агентству Рейтер стратег Tokai Tokyo Research Шеншен Ван (Shenshen Wan).

Дополнительное давление оказывает новая статистика из Китая. Так, деловое издание Caixin сообщило в понедельник, что темпы роста индекса деловой активности (PMI) в промышленности Китая в августе замедлились до минимального уровня более чем за год под влиянием продолжающегося торгово-экономического конфликта с США. PMI в августе составил 50,6 пункта против 50,8 пункта в июле, это самые низкие темпы роста с июня 2017 года. Аналитики ожидали значения показателя на уровне 50,7 пункта.