МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику в понедельник после публикации новой порции макроэкономической статистики, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.05 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,8%, до 7494,63 пункта, французский CAC 40 — снижался на 0,04%, до 5404,63 пункта, немецкий DAX — опускался на 0,28%, до 12328,97 пункта.

В понедельник участники торгов в Европе обратили внимание на внутреннюю статистику. В частности, исследовательская организация Markit Economics сообщила в первые часы торгов о том, что индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в августе снизился до 54,6 пункта с 55,1 пункта в июле. Этот показатель совпал с предварительной оценкой, при этом для Франции и Германии окончательные результаты оказались хуже предварительных.

Кроме того, рынки продолжают следить за процессом Brexit. Обсуждения Brexit в британском парламенте продолжатся во вторник, когда парламентарии вернутся с летних каникул. Представители ЕС неоднократно выражали мнение, что достижение соглашения по Brexit в срок маловероятно, поскольку остается много нерешенных вопросов. Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. "Прогресс в переговорах по Brexit не впечатляет", — считает руководитель отдела исследований ADS Securities Константинос Антис (Konstantinos Anthis), чьи слова приводит агентство MarketWatch.