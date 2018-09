МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. После головокружительного августовского ралли индексы акций в США вернулись к историческим максимумам. Теперь некоторые инвесторы опасаются, что в наступающий период, который обычно бывает вялым, их ждет расплата, отмечается в статье Dow Jones.

Почти все согласны, что в целом перспективы представляются радужными. Ранее в этом году инвесторы беспокоились, что инфляция будет препятствовать росту экономики, но она остается на благоприятном уровне. Прибыль компаний растет вторыми по величине темпами с 2010 года. Даже угроза торговой войны за последние недели, кажется, поблекла: после нескольких месяцев напряженных переговоров США и Мексика в конце августа заключили торговое соглашение.

Однако многие инвесторы, уже обжегшиеся при прошлых подъемах, не могут вступать в сентябрь иначе, как с некоторой долей опаски. Так, мировые фондовые управляющие сохраняют в своих портфелях повышенные уровни денежных средств. Акции коммунальных компаний и фирм из сферы недвижимости, которые из-за дивидендов считаются аналогами облигаций, в последние пару месяцев стали восстанавливаться. Такие фирмы, как Morgan Stanley и RBC Capital Markets, рекомендуют отказываться от акций технологического сектора, который в этом году опережает все остальные в S&P 500.

Осень часто бывает волатильным периодом для мировых рынков. Акции в это время падали в 2017 году, когда усилилась напряженность между США и Северной Кореей; в 2016 году, когда инвесторы сомневались в политике центробанка, и в 2015 году, когда рост мировой экономики, казалось, остановился. Явление это далеко не ново: согласно инвестиционно-аналитической компании CFRA, начиная с 1945 года худшие месячные результаты у S&P 500 были в сентябре, на втором и третьем месте был февраль и август.

Отчасти беспокойство инвесторов связано с темпами и масштабами ралли, наблюдавшегося на рынке акций в последние недели.

S&P 500, семь месяцев не покидавший узкого диапазона, подскочил до новых максимумов. В августе индекс набрал 3%, прервав самый длинный период без рекордных уровней закрытия за два года. Индекс Nasdaq Composite, в которой большой вес имеет технологический сектор, рос еще быстрее: в прошлом месяце он набрал 5,7%, что было самым сильным августовским приростом с 2000 года – года, когда эпоха доткомов достигла пика, а затем резко оборвалась.

Кроме того, многих инвесторов все больше беспокоит тот факт, что рост на рынке был в значительной мере обеспечен акциями всего нескольких крупных технологических компаний, в том числе Apple<AAPL> Inc., Alphabet Inc. и Amazon.com Inc.

"Это начинает напоминать 2000-е", – говорит Марк Сенсман, инвестиционный директор Wealth Consulting Group. Как он добавил, даже с учетом высокой прибыли этих компаний оценки многих из них "становятся завышенными".

По причине темпов роста и того, что значительная его часть пришлась на сравнительно небольшие объемы торгов, некоторые инвесторы опасаются возможного отката.

Другие беспокоятся, что при продолжающихся торговых переговорах инвесторов может застать врасплох неожиданное ухудшение ситуации. Хотя торговые опасения привели к распродаже в Европе и Азии, рынок США держался довольно хорошо, что, как боятся некоторые аналитики, может быть связано с излишней самоуверенностью инвесторов. С начала года S&P 500 вырос на 8,5%, тогда как Shanghai Composite упал на 18%, Stoxx Europe 600 потерял 1,8%, а Hang Seng – 6,8%.

Тем временем, согласно Bank of America Merrill Lynch, мировые фондовые менеджеры в среднем держат по 5% от портфелей в виде денежных средств. Это самый высокий показатель с апреля, когда акции ряда технологических компаний, лидировавших в этом году, стали падать.

Без сомнения, почти никто не считает, что США находятся на пороге рецессии. Данные указывают на то, что во 2-м квартале был сильный рост экономики, уверенность потребителей достигла максимумов почти за 18 лет, а потребительские расходы повысились.

Аналитиков радует тот факт, что показатели энтузиазма инвесторов хоть и растут, но находятся ниже максимумов, достигнутых в начале года. Согласно еженедельному опросу Американской ассоциации индивидуальных инвесторов, рост рынка акций в следующие 6 месяцев ожидает 44% индивидуальных инвесторов, что выше среднего исторического значения (39%), но ниже 60%, которые были зафиксированы, когда в начале января рынки подскочили к рекордным отметкам.

Это должно успокоить тех, кто считает, что повышенный уровень энтузиазма говорит о подъеме, вызванном страхом опоздать на ралли, а не оптимистичным настроем в отношении прибыли компаний, оценок или экономических данных.

И все же на повестке дня есть ряд рисков, в том числе промежуточные выборы в конгресс, переговоры между США и Китаем и крайний срок для утверждения нового федерального бюджета, истекающий 30 сентября. С учетом всего этого инвесторы мысленно готовятся к новым рыночным колебаниям.