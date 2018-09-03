МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Технологический сектор вскоре станет меньше. И это, возможно, хорошая новость для инвесторов, заинтересованных в покупке бумаг технологических компаний.

Вскоре произойдут существенные изменения в классификации акций по отраслям, и основное изменение коснется некоторых многообещающих компаний, которые будут переведены из секторов информационных технологий и потребительских товаров второстепенной необходимости в новый сектор коммуникационных услуг. Среди тех, чьи акции будут переведены, Alphabet, материнская компания Google, и Facebook<FB>. Это значит, что их акции больше не будут принадлежать к технологическому сектору, говорится в статье Dow Jones.

Пожалуй, это не совсем правильно. Так, Netflix, акции которой на сегодняшний день относятся к потребительскому сектору товаров второстепенной необходимости, наряду с бумагами Walt Disney, Ford<F> Motor и Nike, вскоре будет относиться к сектору коммуникационных услуг, как и Verizon Communications и AT&T. Однако немногие готовы спорить с тем, что Netflix является технологической фирмой во всех отношениях. Именно на это инвесторам следует обратить внимание.

На первый взгляд, изменения, вносимые в Глобальный стандарт классификации отраслей (Global Industry Classification Standard, GICS), кажутся абсолютно не содержательными. Они действительно не сулят кардинальных изменений для соответствующих компаний. Однако они могут создать кратковременный ажиотаж и предоставить некоторые возможности инвесторам, подготовленным к предстоящим переменам. Кроме того, они могут способствовать новой волне повышения бумаг технологических сектора, которые в принципе в этом не нуждаются.

С использованием системы GICS завязаны крупные средства: в паи Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) инвестировано свыше 23 млрд долларов, а в паи Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (XLY) – более 15 млрд долларов.

Поэтому, когда State Street займется пересмотром этих торгуемых биржевых фондов после окончания основной сессии 21 сентября, указанные фонды будут вынуждены продавать акции компаний, которые больше не будут входить в отслеживаемые ими индексы. А это достаточно внушительный объем бумаг. Так, фонд Technology ETF должен будет продать чуть более 8 млн бумаг Facebook, то есть почти треть от их среднего дневного торгового объема.

У других компаний ситуация куда серьезнее. По оценкам Кристофера Харви, главы по стратегии инвестиций в акции в Wells Fargo Securities, продажа бумаг некоторых традиционных телекоммуникационных фирм может достичь от половины до полного среднего дневного торгового объема. Communication Services Select Sector SPDR ETF (XLC), который с июня находится в состоянии готовности, не будет покупать акции компаний, которые будут переклассифицированы.

"В день пересмотра, по всей видимости, на бумаги телекомов будет оказываться давление в связи с продажами", — считает он.

Впрочем, не стоит рассчитывать, что такая динамика окажется продолжительной. В недавно опубликованном исследовании Deutsche Bank говорится, что акции, продажи которых диспропорциональны при пересмотре индексов, в следующие 12 месяцев опережают бумаги, которые пользуются спросом при перебалансировке. Хотя в исследовании в первую очередь изучались изменения индексов широкого рынка, например в случае перехода акций между индексами Russell 1000 и Russell 2000, вполне возможно, что акции, которые подвергаются распродажам во время переквалификации секторов GICS, в следующие после этого месяцы тоже могут опередить бумаги, которые не подвергались массовой продаже. А акции, которые покупались в таких случаях, могут начать отставать.

Кроме того, переквалификация может изменить восприятие инвесторами некоторых бумаг. Например, акции таких традиционных телекомов, как AT&T и Verizon, зачастую игнорируются, но некоторые аналитики надеются, что отблеск их новых "коллег" по сектору, например Facebook и Alphabet, отразится и на них.

Однако главный приз может достаться самим технологическим фирмам. До сих пор они являлись лидерами на нынешнем бычьем рынке, причем неважно, входят они в технологический сектор или нет. Для активных фондовых управляющих тот факт, что теперь акции технологического сектора могут быть включены в три, а не в два сектора, может позволить им купить больше таких бумаг, и это не приведет к каким-либо ограничениям.

"Если эти изменения повысят гибкость в плане создания портфеля и позволят при этом не опасаться насчет ограничений, связанных с весом сектора, то их можно назвать позитивными", — говорит Дэн Чан, генеральный директор фирмы по управлению активами Fred Alger Management.

Все это может подогреть ралли бумаг технологического сектора. Но также это может привести к дополнительным проблемам, как только ажиотаж сойдет на нет.