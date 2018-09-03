МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний завершили торги понедельника на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,44%, до 6,4 доллара, "Лукойла" — на 0,38%, до 69,26 доллара, "Новатэка" — снизилась на 2,57%, до 162,7 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,43%, до 4,35 доллара, "Газпром нефти" — выросли в цене на 0,81%, до 24,9 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опустилась на 0,15%, до 16,54 доллара, НЛМК — увеличилась на 1,82%, до 24,68 доллара, "Северстали" — осталась на уровне предыдущего закрытия в 16,1 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 0,24%, до 1,26 доллара, Сбербанка — на 0,23%, до 10,83 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 2,17%, до 18 долларов.

Расписки "Магнита" уменьшились в стоимости на 1,15%, до 14,6 доллара, "Ленты" — на 0,24%, до 4,22 доллара. Цена бумаг АФК "Система" выросла на 0,08%, до 2,42 доллара.