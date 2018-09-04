МОСКВА, 4 сен /ПРАЙМ/. Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник преимущественно повышением на фоне государственного праздника в США, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,09% и составил 25964,82 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,01% и составил 2901,52 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,26% и составил 8109,54 пункта.

Американские биржи в понедельник закрыты в связи с празднованием в США Дня труда. На этом фоне объем торгов на валютном рынке понижен.

Доллар дорожал к мировым валютам начиная с четверга из-за опасений, связанных с глобальной торговлей. В четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом готовится в сентябре ввести следующий "транш" американских пошлин на китайский импорт объемом 200 миллиардов долларов. Трамп также в интервью агентству сообщил, что предложение Евросоюза о взаимном обнулении пошлин на легковые автомобили является "недостаточно хорошим".