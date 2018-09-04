МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник демонстрируют смешанную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.28 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,06% — до 6,4 доллара, "Лукойла" — росла на 0,35%, до 69,5 доллара, "Новатэка" — на 1,51%, до 165,15 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,16% — до 4,35 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 0,3%, до 24,82 доллара.

Цена бумаг ВТБ опускалась на 0,28% — до 1,25 доллара, Сбербанка — на 0,14%, до 10,82 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 1,33% — до 18,24 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,11% — до 16,52 доллара, "Северстали" — дорожали на 0,06%, до 16,11 доллара, НЛМК — дешевели на 0,12%, до 24,65 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" уменьшалась на 0,07% — до 14,59 доллара, "Ленты" — росла на 0,12%, до 4,22 доллара. Бумаги АФК "Система" дешевели на 2,19% — до 2,37 доллара.