МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 4 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (август) 0,5% 0,2% (факт)
4:30 AUD Австралия — Баланс счета текущих операций (2кв2018) -11, млрд австрал. долл -13,5 млрд австрал. долл (факт)
7:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (сентябрь) 1,5% 1,5% (факт)
10:00 EUR Испания — Изменение количества безработных -27,1 тыс 47 тыс (факт)
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (август) 55,8 55
12:30 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи

 

 

 

 
15:15 GBP Великобритания — Слушания отчета Банка Англии по инфляции

 

 

 

 
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 54,5 54,5
17:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (август) 56,5 56
17:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (август) 58,1 57,6

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за август

 

 

 

 

 

 

 RUB Highland Gold — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018

 

 

 

 
11:00 мск (09:00 лнд) RUB Highland Gold — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB МТС — реестр для ВОСА (28.09.2018, в форме заочного голосования, див-ды 1П2018) 10,4 (1П2017) + 23,4 (фин) — див-д 2017 2,6 (1П2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.10.2018) — див-д 2018

 

 

 RUB Полюс — реестр для ВОСА (28.09.2018, в форме заочного голосования, див-ды 1П2018) 104,3 (1П2017) + 147,12 (фин) — див-д 2017 131,11 (1П2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 18.10.2018) — див-д 2018

 

 

 RUB НОВАТЭК — реестр для ВОСА (28.09.2018, в форме заочного голосования, див-ды 1П2018) 6,95 (1П2017) + 8 (фин) — див-д 2017 9,25 (1П2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.10.2018) — див-д 2018

 

 

 RUB Удмуртнефть — реестр для ВОСА (28.09.2018, в форме заочного голосования, див-ды 1П2018) 3553,31 (9м2017) + 1163,74 (фин) — див-д 2017 4054,09 (1П2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.10.2018) — див-д 2018

 

 

 RUB Группа ПИК — закрытие реестра для выплаты див-дов 0 — див-д 2016 22,71 (нераспределенная прибыль прошлых лет)

 

 

 RUB Globaltrans Investment PLC — закрытие реестра для выплаты див-дов за 1П2018 20,16 (1П2017) + 24,64 (спец) + 23,25 (2П2017) + 21,6 (спец) — див-д 2017 45,9 (1П2018, рекоменд. СД) — див-д 2018