МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 4 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (август)
|0,5%
|0,2% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Баланс счета текущих операций (2кв2018)
|-11, млрд австрал. долл
|-13,5 млрд австрал. долл (факт)
|7:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (сентябрь)
|1,5%
|1,5% (факт)
|10:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|-27,1 тыс
|47 тыс (факт)
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (август)
|55,8
|55
|12:30
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
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|15:15
|GBP
|Великобритания — Слушания отчета Банка Англии по инфляции
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|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|54,5
|54,5
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (август)
|56,5
|56
|17:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (август)
|58,1
|57,6
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за август
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|RUB
|Highland Gold — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018
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|11:00 мск (09:00 лнд)
|RUB
|Highland Gold — телеконференция менеджмента
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|RUB
|МТС — реестр для ВОСА (28.09.2018, в форме заочного голосования, див-ды 1П2018)
|10,4 (1П2017) + 23,4 (фин) — див-д 2017
|2,6 (1П2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.10.2018) — див-д 2018
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|RUB
|Полюс — реестр для ВОСА (28.09.2018, в форме заочного голосования, див-ды 1П2018)
|104,3 (1П2017) + 147,12 (фин) — див-д 2017
|131,11 (1П2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 18.10.2018) — див-д 2018
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|RUB
|НОВАТЭК — реестр для ВОСА (28.09.2018, в форме заочного голосования, див-ды 1П2018)
|6,95 (1П2017) + 8 (фин) — див-д 2017
|9,25 (1П2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.10.2018) — див-д 2018
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|RUB
|Удмуртнефть — реестр для ВОСА (28.09.2018, в форме заочного голосования, див-ды 1П2018)
|3553,31 (9м2017) + 1163,74 (фин) — див-д 2017
|4054,09 (1П2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.10.2018) — див-д 2018
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|RUB
|Группа ПИК — закрытие реестра для выплаты див-дов
|0 — див-д 2016
|22,71 (нераспределенная прибыль прошлых лет)
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|RUB
|Globaltrans Investment PLC — закрытие реестра для выплаты див-дов за 1П2018
|20,16 (1П2017) + 24,64 (спец) + 23,25 (2П2017) + 21,6 (спец) — див-д 2017
|45,9 (1П2018, рекоменд. СД) — див-д 2018