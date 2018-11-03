МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу снижением на фоне неопределенности в отношении перспективы заключения торговой сделки между США и КНР, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,43% и составил 25270,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,63% — до 2723,06 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ упал на 1.04% и составил 7356,99 пункта.

Инвесторы обратили внимание на противоречивую информацию по возможности торгового соглашения между США и Китаем, заключение которого привело бы к возможной отмене ввозных пошлин.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в переговорах по соглашению. Агентство Блумберг со ссылкой на свои источники сообщило, что Трамп поручил ключевым должностным лицам начать разработку сделки. Однако главный экономический советник президента США Лоуренс Кудлоу сообщил, что глава государства пока не просил кабинет подготовить предложения по соглашению. Кроме этого, в интервью телеканалу CNBC Кудлоу признался, что "уже не столь оптимистичен насчет заключения сделки с Китаем".