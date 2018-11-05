МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Цена на медь коррекционно опустилась после сильного роста в пятницу на фоне новостей о торговых переговорах США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.57 мск стоимость декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex опускалась на 1,14% — до 2,786 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов пятницы стоимость тонны меди на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца выросла на 3,17%, до 6283 долларов за тонну, алюминия — на 0,36%, до 1973 долларов, цинка — поднялась на 0,49%, до 2552,5 доллара за тонну.

В пятницу медь поднялась в цене на 3% после новостей о перспективах торговых отношений США и Китая. По данным агентства Блумберг, президент США Дональд Трамп намерен достичь договоренности по торговле с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите "Большой двадцатки" и дал поручение подготовить условия потенциальной сделки.

На Китай приходится около 40% мирового спроса на медь, поэтому ослабление опасений вокруг торговых отношений двух крупнейших экономик мира поддержало котировки меди.

Дополнительно давление на стоимость металла оказала слабая статистика по Китаю. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг КНР, по версии независимого исследования делового издания Caixin, в октябре составил 50,8 пункта, что стало минимумом за один год и один месяц. В сентябре показатель составлял 53,1 пункта, аналитики ожидали снижение индикатора только до 52,9 пункта.