МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Казахстан планирует разместить сегодня два транша еврооблигаций, номинированных в евро, на пять и десять лет, рассказал РИА Новости источник в банковских кругах.

Ориентир доходности выпуска с погашением в ноябре 2023 года составляет 1,875-2% годовых, с погашением в ноябре 2028 года — 2,625-2,75% годовых.

Казахстан провел 29 октября — 2 ноября в Европе встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в евро. Организаторами выступают Citi, SG CIB и BCC Invest.

Министр финансов республики Алихан Смаилов в конце октября говорил, что объем размещения планируется в размере 1,17 миллиарда евро.