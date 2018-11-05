МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник не демонстрируют единой динамики, инвесторы следят за мировыми торгами и внутренней статистикой, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.45 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,05%, до 7097,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,04%, до 5104,19 пункта. Немецкий DAX поднимался на 0,08% — до 11528,67 пункта. Ранее в понедельник все три индекса, напротив, снижались.

Среди негативных факторов для европейских торгов — отрицательная динамика мировых бирж. Инвесторы оказались настроены осторожно после снижения индексов США и Азии, а также в свете вступления в силу американских санкций против Ирана.

Сегодня вступают в силу санкции США против Ирана. Они охватят экспорт нефти. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Кроме того, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Великобритании в октябре снизился до 52,2 пункта со значения предыдущего месяца в 53,9 пункта. Аналитики ожидали уменьшение индикатора только до 53,3 пункта.

Поддерживает торги ослабление евро на фоне укрепления доллара. Удешевление национальной валюты позитивно сказывается на стоимости акций компаний-экспортеров, чьи доходы в этом случае увеличиваются.