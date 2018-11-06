МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник демонстрируют негативную динамику в ожидании результатов промежуточных выборов в США, при этом негатив сдерживает внутренняя статистика, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.05 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,09%, до 7097,02 пункта, французский CAC 40 — на 0,08%, до 5097,58 пункта. Немецкий DAX — на 0,03% — до 11491,51 пункта.

Мировые инвесторы во вторник проявляют осторожность в ожидании промежуточных выборов в американский конгресс 6 ноября, в ходе которых будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). Аналитики ожидают, что демократы получат контроль в палате представителей, в то время как республиканцы сохранят за собой большинство в сенате.

"Мы считаем, что влияние (результатов выборов — ред.) на экономику и рынки будет ограниченным, поскольку ожидается, что после выборов экономическая политика останется неизменной", — отметили аналитики Danske Bank в обзоре.

В то же время участники торгов обратили внимание на внутреннюю макроэкономическую статистику. Так, согласно официальным данным, объем промышленных заказов в Германии в сентябре вырос на 0,3% в месячном исчислении после роста на 2,5% месяцем ранее. Однако показатель оказался лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали его снижения на 0,4%.

Кроме того, исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в октябре опустился до 53,1 пункта с 54,1 пункта в сентябре. Аналитики ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 52,7 пункта.