МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Акции "Русала" подскакивали в первую половину торгов во вторник почти на 6%, отыгрывая новости о планах по смене юрисдикции и позитивные данные отчетности по МСФО за девять месяцев, отмечают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

К 11.59 мск акции "Русала" росли на 3,81% — до 293,2 рубля (уже подскакивали на 5,7% — до 298,5 рубля), при этом индекс Мосбиржи рос на 1,15%, следует из данных торгов Московской биржи.

Ранее в понедельник "Русал" на Гонконгской фондовой бирже сообщил, что совет директоров компании принял решение снять компанию с регистрации на острове Джерси и перерегистрировать в качестве международной компании в России. United Company Rusal Plc (UC Rusal) ранее была зарегистрирована на острове Джерси (один из крупнейших в мире офшоров).

"Отчетность "Русала" оказалась лучше ожиданий. Кроме того, участники рынка позитивно оценили готовность компании сменить регистрацию с острова Джерси на один из российских офшоров. Это может быть свидетельством того, что компания получит поддержку со стороны государства (и финансовую и, возможно, гарантии сбыта продукции)", — комментирует положение старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

"Можно допустить, что компания успешно решает проблемы, связанные с американскими ограничениями. Весьма неплохая отчетность и решение проблем сбыта существенно снижают какие-либо риски финансовых проблем алюминиевого гиганта. Еще полгода назад на рынке не исключали варианта национализации или глубокой реструктуризации, но, похоже, все эти опасения уже не имеют под собой основания", — добавляет ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.