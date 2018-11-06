АНКАРА, 6 ноя — ПРАЙМ. Турецкая лира выросла к доллару до трехмесячного максимума на фоне нормализации отношений с США и выведения страны из-под режима американских санкций против Ирана, свидетельствуют данные торгов во вторник.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

Курс лиры к доллару днем во вторник составил 5,34 по сравнению с 5,41 лиры за доллар в понедельник.

Ранее укрепление лиры эксперты связывали с освобождением в Турции американского пастора Эндрю Брансона, арест которого вызвал кризис в отношениях между Анкарой и Вашингтоном. После освобождения пастора 12 октября лира укрепилась на 11%.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострялись, в том числе из-за дела Брансона, задержанного в 2016 году турецкими властями по обвинению в причастности к попытке госпереворота и связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Так, президент США Дональд Трамп заявил в августе, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.

Кроме того, в августе минфин США на фоне дела Брансона ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека". На прошлой неделе США вывели Гюля и Сойлу из санкционного списка.